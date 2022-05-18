У советского чемпиона случился "приступ патриотизма" к россии: подробности

Бывший хоккеист отметился нелепым высказыванием

Россия никогда не вела политику агрессивных действий.

Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Вячеслав Быков, передает legalbet.

Быков считает, что российским хоккеистам не стоит бойкотировать НХЛ, ведь это не методы россиян. Вячеслав добавил, что рф всегда вела себя миролюбиво, и вскоре Запад вновь вернется к дружеским отношениям с россией.

"Российским хоккеистам не стоит объявлять бойкот НХЛ и возвращаться в клубы КХЛ. Это не в стиле России. Мы никогда не вели политику таких агрессивных действий. Старались всегда миролюбиво и профессионально относится к нашим соперникам на льду или в политике. Бойкот – это не в нашем стиле. Рано или поздно мир вернется к нормальной жизнедеятельности и дружеским отношениям, увидит миролюбивую составляющую нашей страны", – сказал Быков.

В сети высмеяли заявления Быкова, отметив их нелепость. Во-первых, о бойкоте россиянами НХЛ и речи не идет. Во-вторых, сказка про миролюбивую россию на 83-й день полномасштабного вторжения в Украину выглядит по крайней мере глупо. К слову, недавно подобным заявлением отметился глава РПЦ Патриарх Кирилл.

В сети высмеяли слова Быкова про бойкот НХЛ россиянами

Ранее ЧМ-2022 по хоккею в рф назвали недохоккеем из-за отсутствия россиян на турнире. Напомним, президент рф владимир путин отказался играть в хоккей в своей лиге.