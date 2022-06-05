Яблоко от яблони: юные венгерские болельщики освистали сборную Англии во время акции против расизма (видео)

Из-за санкций футбольный матч посетили тысячи школьников

В субботу, 4 июня, сборная Англии по футболу сенсационно уступила Венгрии (0:1) в матче Лиги наций УЕФА.

Этот поединок попал в заголовки международных СМИ не только из-за спортивной составляющей. Во время проведения акции против расизма венгерские болельщики освистали английских футболистов. Примечательно, что из-за санкций ФИФА на стадионе в основном находились дети.

Английские футболисты традиционно перед играми преклоняют колено. Таким способом они привлекают внимание к проблеме расизма. На стадион имени Ференца Пушкаша в Будапеште не оценили этот жест и начали освистывать игроков. Примечательно, что арена в основном была заполнена детьми до 14 лет. Осенью венгерские фанаты оскорбляли английских футболистов на расовой почве во время матча отбора на ЧМ-2022 (0:4 в пользу британцев). За это ФИФА наказала сборную двумя матчами без зрителей и крупным штрафом. Венгры обошли запрет на пустые трибуны, заполнив арену детьми. В итоге поведение венгерских детишек может аукнуться национальной команде очередными санкциями со стороны ФИФА.

К слову, в сборной Англии не понимают, почему венгерские дети освистали их. Главный тренер "Трех львов" Гарет Саутгейт объяснил, почему англичане проводят данную акцию.

"Первая причина, по которой мы это делаем, – чтобы попытаться просветить людей по всему миру. Я понятия не имею, почему люди решили освистать этот жест. Молодежь не может знать, почему она это делает, поэтому на нее влияют представители старшего поколения", — цитирует Саутгейта bbc.

"Это сильно разочаровывает. Важно, чтобы люди поняли, почему мы это делаем. Это не то, что мы хотим слышать. Мы продолжим доносить сообщение", — заявил в комментарии для bbc защитник сборной Англии Конор Коуди.

Ранее сообщалось, что российский тренер оскорбил кубинскую волейболистку на расовой почве, а затем отказался извиняться за это.