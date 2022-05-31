Команда друга путина впервые вышла в Серию А: сколько денег понадобилось
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Клуб политика будет играть в элите итальянского футбола
Одиозный итальянский политик Сильвио Берлускони, который несмотря на дружбу с владимиром путиным вступился за Украину, вывел свою футбольную команду в Серию А.
В финале раунда плей-офф "Монца" Берлускони по сумме двух матчей прошла "Пизу" (2:1, 3:4), при чем во втором поединке командам пришлось играть дополнительное время после победы пизанцев со счетом 3:2. "Монца" впервые в своей истории вышла в Серию А.
Четыре года назад Берлускони купил "Монцу", которая на тот момент выступала в Серии С. Неожиданное приобретение за 3 млн евро фактически было подарком на 82-летие политика. В руководство клуба вошел и Адриано Галлиани, бывший вице-президент "Милана", которым ранее владел Берлускони. Галлиани, который родом из Монцы, считал приобретение команды "актом любви". Уже тогда называлась главная цель "Бело-красных" — выход в Серию А.
Команда без проблем поднялась в классе, однако с первой попытки штурм Серии B не удался. Только в этом сезоне "Монца" с 4-го места вышла в плей-офф, где успешно прошла "Брешию" и "Пизу".
Видеообзор матча "Пиза" — "Монца":
"Монца", учитывая финансовую стабильность, запросто может оказаться в первой половине таблицы по окончании следующего сезона Серии А.
Сколько денег потратили Берлускони и Галлиани, чтобы за четыре года поднять клуб из Серии С в Серию А?
- Приобретение "Монцы" – 2,9 млн
- 2018 год – 1,68 млн
- 2019 год – 9,25 млн
- 2020 год – 26,7 млн
- 2021 год – 31,2 млн
Таким образом боссы "Монцы" потратиили около 72 миллионов евро без учета последнего финансового года. Так что, сумма точно близка к 100 млн евро.
Напомним, итальянская "Рома" выиграла Лигу конференций 2021/22.
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