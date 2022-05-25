"Рома" и Моуринью сотворили историю: видеообзор финала Лиги конференций

Первый обладатель кубка Лиги конференций определился в Албании

В среду, 25 мая, на "Арене Комбетаре" в Тиране (Албания) состоялось историческое событие — определился первый победитель Лиги конференций УЕФА. В финале турнира римская "Рома" минимально одолела роттердамский "Фейеноорд" — 1:0.

Первый тайм начался для "Волков" с неприятностей. Уже на 17-й минуте лидер итальянской команды Генрих Мхитарян травмировался и был заменен. Темп игры был невысок и представитель Серии А довольно внезапно открыл счет в игре. На 32-й минуте Николо Дзаньоло, получив передачу справа, принял мяч и элегантно перебросил Джастина Бейлова. Во втором тайме нидерландцы взвинтили темп и имели немало возможностей, чтобы сравнять счет, однако в рамке "Ромы" блестяще действовал Руй Патрисиу.

"Рома" выиграла свой первый еврокубок, а тренер "Волков" португалец Жозе Моуринью стал первым и единственным наставником, побеждавшем во всех клубных турнирах УЕФА. "Особенный" ранее выигрывал Лигу чемпионов с "Порту" и "Интером", Лигу Европы/Кубок УЕФА — с "Манчестер Юнайтед" и "Порту".

Полный видеообзор матча "Рома" — "Фейеноорд" будет доступен здесь позднее (полное видео матча доступно на megogo)

Справка: Лига конференций — новый турнир УЕФА, который является третьим по силе в еврокубковой системе (после Лиги чемпионов и Лиги Европы). В ЛК в первую очередь участвуют команды из низших по рейтингу ассоциаций-членов УЕФА. Примечательно, что в групповой этап этого еврокубка нельзя попасть напрямую, в отличие от ЛЧ и ЛЕ.

Напомним, финал ЛЧ "Ливерпуль" — "Реал" состоится 28 мая. Эту игру можно будет посмотреть в Украине. А победитель Лиги Европы 2021/22 был определен накануне в серии послематчевых пенальти.