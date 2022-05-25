"Рома" та Моурінью створили історію: відеоогляд фіналу Ліги конференцій

Перший володар кубка Ліги конференцій визначився в Албанії

У середу, 25 травня, на "Арені Комбетарі" у Тирані (Албанія) відбулася історична подія – визначився перший переможець Ліги конференцій УЄФА. У фіналі турніру римська "Рома" мінімально здолала роттердамський "Феєнорд" — 1:0.

Перший тайм розпочався для "Вовків" із неприємностей. Вже на 17-й хвилині лідер італійської команди Генріх Мхітарян травмувався та був замінений. Темп гри був невисоким і представник Серії А досить раптово відкрив рахунок у грі. На 32-й хвилині Ніколо Дзаньоло, отримавши передачу з правого флангу, прийняв м’яч і елегантно перекинув Джастіна Бейлова. У другому таймі нідерландці підняли темп і мали чимало можливостей, щоб зрівняти рахунок, однак у рамці "Роми" блискуче діяв Руй Патрісіу.

"Рома" виграла свій перший єврокубок, а тренер "Вовків" португалець Жозе Моурінью став першим і єдиним наставником, який перемагав у всіх клубних турнірах УЄФА. "Особливий" раніше вигравав Лігу чемпіонів з "Порту" та "Інтером", Лігу Європи/Кубок УЄФА — з "Манчестер Юнайтед" та "Порту".

Повний відеоогляд матчу "Рома" — "Феєнорд" буде доступний тут пізніше (повне відео матчу доступне на megogo)

Довідка: Ліга конференцій – новий турнір УЄФА, який є третім за силою в єврокубковій системі (після Ліги чемпіонів та Ліги Європи). У ЛК насамперед беруть участь команди із нижчих за рейтингом асоціацій-членів УЄФА. Примітно, що у груповий етап цього єврокубку не можна потрапити безпосередньо, на відміну від ЛЧ і ЛЄ.

Нагадаємо, фінал ЛЧ "Ліверпуль" — "Реал" відбудеться 28 травня. Цю гру можна буде переглянути в Україні. А переможця Ліги Європи 2021/22 було визначено напередодні у серії післяматчевих пенальті.