Андрій Шевченко результативно зіграв у матчі зірок футболу - частина коштів піде на підтримку біженців з України (фото, відео)

Команда українського футболіста одержала перемогу

В Італії пройшов благодійний матч за участю футбольних зірок Integration Heroes Match. Серед них і знаменитий український форвард і тренер, колишній нападаючий "Динамо Київ", "Мілана" та "Челсі" Андрій Шевченко. Частина зібраних коштів від заходу піде на допомогу українським біженцям, котрі вимушені через воєнне вторгнення рф залишити рідні домівки. Хто взяв участь у грі, чим запам’ятався Шевченко і найяскравіші моменти матчу – в матеріалі "Телеграфу".

Так, 23 травня в Мілані на стадіоні "Сан-Сіро" відбувся благодійний матч, в якому зіграли відомі на весь світ футболісти. Серед них:

Андрій Шевченко,

Самюель Ето’о,

Андреа Пірло,

Франческо Тотті,

Пауло Дібала,

Жуліо Сезар,

Хав'єр Дзанетті,

Філіппо Індзагі,

Ліліан Тюрам,

Веслі Снейдер.

Організатором поєдинку виступив Самюель Ето'О – ексфорвард "Інтера" та "Барселони". Команди Inclusion Icons і United Icons провели два тайми по 35 хвилин.

Українець Шевченко (у складі "Inclusion Icons") розпочав гру з капітанською пов’язкою. "Шева" зіграв на полі близько 20 хвилин, а на 19 хвилині матчу українець відзначився асистом на Кларенса Зеєдорфа, і той зрівняв рахунок у зустрічі — 1:1. Яскравий момент гри на відео нижче.

Перший матч закінчився із рахунком 3:1 на користь Inclusion Icons. За підсумками другої половини зустрічі перемогу завоювала команда Шевченка із рахунком 4:2. М’ячі забивали:

Кларенс Зеєдорф (дубль), Алессандро Матрі, Альберто Джилардіно (Inclusion Icons);

Філіппо Індзагі, Самюель Ето'о (United Icons).

Протягом всієї гри в ефірі можна було побачити на трибунах українські прапори. Продемонстрував національний символ у перерві й сам Шевченко.

Шевченко з прапором. Фото: tribuna.com

Підтримка України на матчі. Фото: tribuna.com

Слід зазначити, що з перших днів повномасштабного нападу рф на Україну український футболіст підтримує свою рідну країну. Він із друзями запросив до Великої Британії українських біженців. Нещодавно Шевченко завітав до Києва, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Футболіст став першим амбасадором платформи UNITED24 — глобальної ініціативи з підтримки України.

Коли найкращий бомбардир в історії Камеруну Самюель Ето'О виступив з ініціативою благодійного матчу, то Шевченко одразу відгукнувся. Як розповів він виданню Tuttomercatoweb, разом із футболістом вони поділяють наміри створити світ, вільний від дискримінації.

"У такий момент я можу протягнути руку допомоги тим, хто тікає і живе в жаху від війни", – виступив у підтримку українських біженців Шевченко.

Додамо, що частину зібраних завдяки благодійному матчу коштів передадуть на допомогу українцям, які вимушені були втікати від війни за кордон. Гроші спрямують у фонд Самюеля Ето’о, а також некомерційну організацію Slums Dunk Onlus (займається створенням можливостей для розвитку й освіти у сфері спорту) і розподілятимуть за запитами.

Як раніше повідомляв "Телеграф", український футболіст, воротар національної збірної та іспанського "Реал Мадрид" Андрій Лунін порадував шанувальників приємною новиною: в нього народився первісток. До слова, після повномасштабного нападу рф на території України головний тренер мадридської команди Карло Анчелотті підтримав українця, засудивши дії агресора проти України.

Також підтримав власну країну й Олександр Зінченко, який після завоювання кубка АПЛ обгорнув кубок у прапор України.