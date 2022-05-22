"Ман Сіті" підтримав Україну після перемоги в АПЛ, Зінченка довели до сліз (відео)

Кубок АПЛ прикрасили українським прапором

У неділю, 22 травня, на 88-й день війни в Україні футболіст "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко виграв разом із командою чемпіонат Англії з футболу 2021/22. Після перемоги футболісти МС провели акцію на підтримку України.

Зінченко допоміг МС стати чемпіонами Англії, вийшовши на заміну у грі 38 туру АПЛ з "Астон Віллою". "Зіна" зробив результативну передачу в поєдинку за рахунку 1:2 на користь бірмінгемців. У підсумку "Ман Сіті" здобув вольову перемогу з рахунком 3:2, яка забезпечила "Містянам" перше місце у турнірній таблиці АПЛ.

Футболісти "Манчестер Сіті" після перемоги в чемпіонаті Англії нагадали світові про війну в Україні, чим сильно зворушили свого колегу. Партнери Олександра по команді прикрасили кубок АПЛ жовто-синім прапором. Зінченко під оплески вболівальників не стримав емоцій та заплакав. До слова, "Зіна" чотири рази вигравав з "Ман Сіті" першість Англії.

Раніше повідомлялося, що збірна України не змогла обіграти скромний хорватський клуб.

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