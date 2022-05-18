"Іспанський сором": тренер збірної України відправив футболістів "у ліжка працювати з дружинами" (відео)

У мережі розкритикували тренера національної команди

Головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков "відзначився" на пресконференції після матчу з хорватською "Рієкою" (1:1).

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ).

Петраков пояснив погану картину на полі втомою гравців, які прямо з дороги вийшли на газон. А ось наступне питання журналіста про можливий відхід Гармаша з команди Олександр прийняв у штики й влаштував цілу виставу. Потім тренер пожартував, що футболістам потрібно найближчим часом "попрацювати із дружинами".

"Я дав футболістам два дні відпочинку. Нехай у ліжках із дружинами попрацюють. Тільки щоб сили були", — заявив Петраков.

У мережі деяким користувачам не сподобалося, як тренер спілкувався із пресою. Були й ті, хто закликав звільнити Петракова.

У мережі відреагували на пресконференцію Олександра Петракова 18 травня

Раніше повідомлялося, що на першому зборі Україна 17 травня перемогла італійський "Емполі" (1:3), а 12 травня "Жовто-сині" виявилися сильнішими за німецьку "Борусію" М (1:2).

Нагадаємо, перший гол національної команди у 2022 році забив вінгер "Шахтаря" Михайло Мудрик.