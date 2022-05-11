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Мудрик забив перший гол збірної України у 2022 році (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Михайло Мудрик Новина оновлена 11 травня 2022, 22:41
Михайло Мудрик

Футболіст забив гол у дебютній грі

У середу, 11 травня, на збірна України проводить свій перший матч у 2022 році. У дебюті поєдинку з "Боруссією" М рахунок відкрив півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик.

У товариському поєдинку, що проходить у Менхенгладбасі (Німеччина) на стадіоні "Борусія Парк", на 9-й хвилині зустрічі Михайло блискуче розібрався в ігровій ситуації та забив свій перший гол за національну команду. Цікаво, що цей матч був першим для Мудрика на такому рівні.

Відео голу Мудрика у матчі Україна "Боруссія" М:

Зазначимо, матч проти "Боруссії" М для нашої команди є підготовчим до вирішальних поєдинків кваліфікації на Мундіаль у Катарі. Вже 1 червня збірна України зіграє у півфіналі європейського відбору із командою Шотландії. У разі успіху "Жовто-сині" проб’ються у фінал кваліфікації, де вже чекає на суперника Уельс. Переможець стикового раунду вийде на ЧС-2022, де виступатиме у квартеті B разом з Англією, США та Іраном. З повними результатами жеребкування ЧС-2022 можна ознайомитись у нас на сайті. Чемпіонат світу з футболу у Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що гравець збірної України забив красивий гол в АПЛ.

Теги:
#Збірна України #ФК Боруссія М
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