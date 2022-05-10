Україна — "Борусія" М: пряма відеотрансляція матчу

"Жовто-сині" проведуть перший матч року

У середу, 11 травня, збірна України з футболу проведе перший матч у 2022 році. Суперником нашої команди — німецький футбольний клуб "Борусія" М.

Пряма відеотрансляція гри доступна на YouTube-каналі УАФ.

Зустріч пройде в Менхенгладбасі (Німеччина) на арені "Борусія-Парк". Початок поєдинку о 21:45 за київським часом. У плеєрі нижче буде доступна онлайн відеотрансляція поєдинку. Гру також можна подивитися по ТБ.

Нагадаємо, матч проти "Боруссії" М є для нашої команди підготовчим до вирішальних ігор відбору на ЧС-2022. Вже 1 червня збірна України зіграє у півфіналі європейської кваліфікації із Шотландією. У разі перемоги "Жовто-сині" вийдуть у фінал кваліфікації, де вже чекає на суперника Уельс. Переможець стикового раунду проб’ється на ЧС-2022, де виступатиме у групі B разом з Англією, США та Іраном. З повними результатами жеребкування ЧС-2022 можна ознайомитись у нас на сайті. Мундіаль у Катарі пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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