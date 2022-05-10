Украина - "Боруссия" М: прямая видеотрансляция матча

"Желто-синие" проведут первый матч в году

В среду, 11 мая, сборная Украины по футболу проведет первый матч в 2022 году. Соперником нашей команды является немецкий футбольный клуб "Боруссия" М.

Прямая видеотрансляция игры доступна на YouTube-канале УАФ.

Встреча пройдет в Менхенгладбахе (Германия) на арене "Боруссия-Парк". Начало поединка — в 21:45 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна онлайн видеотрансляция поединка. Игру также можно посмотреть по ТВ.

Напомним, матч против "Боруссии" М является для нашей команды подготовительным к решающим играм отбора на ЧМ-2022. Уже 1 июня сборная Украины сыграет в полуфинале европейской квалификации с Шотландией. В случае победы "Желто-синие" выйдут в финал квалификации, где уже ждет соперника Уэльс. Победитель стыкового раунда пробьется на ЧМ-2022, где будет выступать в группе B вместе с Англией, США и Ираном. С полными результатами жеребьевки ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте. Мундиаль в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины забил супергол в АПЛ.