Сборная Украины при сине-желтых трибунах выиграла первый матч в году (видеообзор)

Украинцы показали хороший футбол

В среду, 11 мая, сборная Украины провела свой первый матч в 2022 году.

В товарищеском поединке, который проходил в Менхенгладбахе (Германия) местная "Боруссия" проиграла сборной Украине со счетом 1:2. За хозяев гол на свой счет записал хавбек Конор Носс. А за украинцев голами отметились вингер "Шахтера" Михаил Мудрик и хавбек "Днепра-1" Александр Пихаленок. Оба футболиста дебютировали за главную команду страны.

Отметим, игра проходила на стадионе "Боруссия Парк". Немцы сделали все, чтобы украинцы чувствовали себя как дома — на арене было много желто-синих флагов, стилизованных баннеров и экранов.

Флаг Украины на матче Боруссия М - Украина

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Напомним, матч против "Боруссии" М стал первым для нашей команды в 2022 году. Кроме того подопечные Александра Петракова начали подготовку к решающим играм отбора на ЧМ-2022. Уже 1 июня сборная Украины сыграет в полуфинале европейской квалификации с Шотландией. В случае победы "Желто-синие" сыграют в финале отбора с Уэльсом. На ЧМ-2022 уже известны потенциальные соперники украинцев, однако сначала еще надо выиграть решающие поединки квалификации. Мундиаль в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины забил свой первый мяч в чемпионате Англии.