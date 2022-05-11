Мудрик забил первый гол сборной Украины в 2022 году (видео)

Футболист забил гол в дебютной игре

В среду, 11 мая, на сборная Украины проводит свой первый матч в 2022 году. В дебюте поединка с "Боруссией" М счет открыл полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик.

В товарищеском поединке, который проходит в Менхенгладбахе (Германия) на стадионе "Боруссия Парк", на 9-й минуте встречи Михаил блестяще разобрался в игровой ситуации и забил свой первый гол за национальную команду. Примечательно, что этот матч был первым для Мудрика на таком уровне.

Видео гола Мудрика в матче Украина "Боруссия" М:

Отметим, матч против "Боруссии" М является для нашей команды подготовительным к решающим поединкам квалификации на Мундиаль в Катаре. Уже 1 июня сборная Украины сыграет в полуфинале европейского отбора с командой Шотландии. В случае успеха "Желто-синие" пробьются в финал квалификации, где уже ждет соперника Уэльс. Победитель стыкового раунда выйдет на ЧМ-2022, где будет выступать в квартете B вместе с Англией, США и Ираном. С полными результатами жеребьевки ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте. Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины забил красивый гол в АПЛ.