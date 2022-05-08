Миколенко впервые забил гол за "Эвертон": видео шедевра

Украинец удачно поймал мяч с лету

В воскресенье, 8 мая, защитник сборной Украины и "Эвертона" Виталий Миколенко впервые забил гол за ливерпульскую команду.

В матче 36-го тура Английской премьер-лиги "Лестер Сити" — "Эвертон" Миколенко открыл счет. Уже на 6-й минуте украинский футболист ударом в касание с лету поразил ворота датчанина Каспера Шмейхеля, который явно не ожидал такого выстрела от защитника.

Видео гола Миколенко в матче "Лестер" — "Эвертон":

Добавим, что после первого тайма счет в матче 1:2 в пользу гостей. За "Лисов" отличился замбиец Патсон Дака, а за "Ирисок" второй гол на счету Мэйсона Холгейта.

Напомним, "Лестер" и "Эвертон" после 34 сыгранных матчей занимают 14-е и 18-е места соответственно. "Лисы" фактически гарантировали себе сохранение прописки в элите английского футбола, а вот команде украинца необходимо набирать очки, чтобы не вылететь из АПЛ. В сезоне 2021/22 Миколенко, который пришел в команду в январе 2022 года, провел 33 матча за "Ирисок" и "Динамо", забив три гола.

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