Укр

Миколенко впервые забил гол за "Эвертон": видео шедевра

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
320
Виталий Миколенко Новость обновлена 08 мая 2022, 16:59
Виталий Миколенко

Украинец удачно поймал мяч с лету

В воскресенье, 8 мая, защитник сборной Украины и "Эвертона" Виталий Миколенко впервые забил гол за ливерпульскую команду.

В матче 36-го тура Английской премьер-лиги "Лестер Сити" — "Эвертон" Миколенко открыл счет. Уже на 6-й минуте украинский футболист ударом в касание с лету поразил ворота датчанина Каспера Шмейхеля, который явно не ожидал такого выстрела от защитника.

Видео гола Миколенко в матче "Лестер" — "Эвертон":

Добавим, что после первого тайма счет в матче 1:2 в пользу гостей. За "Лисов" отличился замбиец Патсон Дака, а за "Ирисок" второй гол на счету Мэйсона Холгейта.

Напомним, "Лестер" и "Эвертон" после 34 сыгранных матчей занимают 14-е и 18-е места соответственно. "Лисы" фактически гарантировали себе сохранение прописки в элите английского футбола, а вот команде украинца необходимо набирать очки, чтобы не вылететь из АПЛ. В сезоне 2021/22 Миколенко, который пришел в команду в январе 2022 года, провел 33 матча за "Ирисок" и "Динамо", забив три гола.

Ранее сообщалось, что президент УЕФА эмоционально воспринял отстранение российских клубов от еврокубков.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #ФК Эвертон #Виталий Миколенко
Джилл Байден встретилась с Еленой Зеленской в Ужгороде
Украина
Жена Байдена посетила Украину с необъявленным визитом: появились видео и детали
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Джилл Байден встретилась с Еленой Зеленской в Ужгороде
Жена Байдена посетила Украину с необъявленным визитом: появились видео и детали
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
"Вот такое примирение": Зеленский о цинизме армии рф в день 8 мая
Дата публикации
Категория
Командир "Азова" назвал виновных в блокаде Мариуполя
"Действия не поддаются объяснению": командир "Азова" выдал громкие подробности о командире 36 бригады морпехов
Дата публикации
Категория
Представитель Украины на Евровидении-2022 Kalush Orchestra
"Наша миссия – быть голосом украинского народа": солист Kalush Orchestra Олег Псюк
Дата публикации
Категория
С приближением сакральной для рф даты 9 мая россияне 4усиливают ракетные обстрелы Украины
Война – день 74: оккупанты не имеют успехов на фронтах и в отместку обстреливают мирные города