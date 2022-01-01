Укр

"Эвертон" объявил о трансфере Миколенко: какой номер взял украинец

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Виталий Миколенко Новость обновлена 01 января 2022, 12:54
Виталий Миколенко

Ливерпульский клуб подписал украинского защитника.

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко, который договорился о трансфере из "Динамо" еще пару недель назад, официально стал футболистом английского "Эвертона".

Об этом сообщает официальный сайт "Ирисок".

По информации источника, Миколенко подписал контракт с командой сроком на 4,5 года до конца 2026 года и будет выступать в команде под 19-м номером. По информации playsport.ro, "Динамо" получило за игрока 23 млн евро. По информации telegram-канала Динамо Киев Inside, зарплата футболиста в Англии будет составлять £3 млн в год (£58 тысяч в неделю).

"Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Англия — это то место, где зародилась игра, и я думаю, что здесь я покажу хороший уровень игры", — заявил Миколенко после подписания.

22-летний Миколенко, который является уроженцем Черкасс, в сезоне 2021/22 провел 21 матч на клубном уровне, отметившись тремя ассистами. Кроме того, игрок был основным на своей позиции в сборной Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал о знаковом для украинского футбола трансфере, который состоялся 1 января.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #ФК Эвертон #ФК Динамо (Киев)
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