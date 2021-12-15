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СМИ узнали, где Миколенко продолжит карьеру и сколько заработает "Динамо"

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Виталий Миколенко. Новость обновлена 15 декабря 2021, 15:09
Виталий Миколенко.

И все же "Эвертон".

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко, которым интересовались сразу два европейских клуба, в ближайшее время станет игроком "Эвертона".

Как сообщает румынское издание Playsport.ro, украинский клуб за своего футболиста получит 23 миллиона евро. Портал Transfermarkt.com, который специализируется на подсчете трансферной стоимости игроков, оценивает Миколенко в 17 миллионов евро.

Другим претендентом, если верить румынским СМИ, была итальянская "Рома", однако римляне сделали менее привлекательное финансовое предложение — от 18 до 20 миллионов евро.

В ближайшее время 22-летний украинец должен прибыть в Ливерпуль для подписания официального контракта.

Миколенко является воспитанником клубной академии "Динамо". За первую команды левый защитник провел 132 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 20 результативных передач.

Как ранее сообщал "Телеграф", вице-президент "Динамо" Алексей Семененко не смог должным образом прокомментировать интерес к Миколенко со стороны заграничных клубов.

Теги:
#ФК Эвертон #АПЛ #УПЛ #ФК Динамо (Киев) #Виталий Миколенко
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