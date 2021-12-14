В "Динамо" отреагировали на возможный переход Миколенко в европейский клуб

Ясности по-прежнему нет.

Вице-президент "Динамо" Алексей Семененко отреагировал на информацию, что защитник Виталий Миколенко в зимнее трансферное окно покинет клуб.

«Я не в курсе, никто ничего мне на эту тему не говорил. Поэтому не знаю. Для меня эта информация на уровне нуля. Может, правда, а, может, и нет – мне президент такие вещи не говорит», – заявил Семененко в интервью FanDay.net.

22-летний Миколенко уже давно находится на радарах европейских грандов. В разное время футболиста сравнивали с различными итальянскими клубами, а также "Аяксом", но пока дальше разговоров дело не доходило.

Ориентировочная стоимость игрока оценивается в размере 17 миллионов евро. Действующее соглашение Миколенко с киевским клубом рассчитано до лета 2025 года. Телеграм-канал "Динамо Киев Inside" сообщает, что следующим клубом защитника станет английский "Эвертон", середняк Премьер-лиги, который сейчас идет на 14-м месте и испытывает турнирные проблемы.

Как ранее сообщал "Телеграф", другим игроком сборной Украины активно интересуется "Барселона".