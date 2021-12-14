Укр

Миколенко зимой перейдет в европейский клуб

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
127
Виталий Миколенко Новость обновлена 14 декабря 2021, 14:34
Виталий Миколенко

Переговоры уже идут.

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко в зимнее трансферное окно покинет украинский клуб, сообщает портал Meta-ratings.com.ua.

По данным источника, объявление о переходе в европейский клуб будет озвучено в ближайшее время. Правда, какая именно команда интересуется футболистом, на данный момент неизвестно.

Пока идет переговорный процесс, и стороны согласовывают последние детали по соглашению.

Ранее в СМИ была информация, что Миколенко может перейти в "Дженоа", который тренирует украинский специалист Андрей Шевченко, однако сам тренер опроверг данную информацию.

В нынешнем сезоне 22-летний крайний защитник провел 21 матч во всех турнирах и отличился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt.com, который специализируется на подсчете трансферной стоимости игроков, оценивает Миколенко в 17 миллионов евро.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Барселона" в зимнее трансферное окно попытается подписать нападающего сборной Украины. По мнению каталонцев, это будет хороший трансфер за небольшие деньги.

Теги:
#Трансфер #УПЛ #ФК Динамо (Киев) #Виталий Миколенко
Владимир Зеленский считает "СП-2" риском для безопасности
Политика
Зачем Россия стягивает войска к Украине и чем надавить на Путина: Зеленский расставил все точки над "і"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский считает "СП-2" риском для безопасности
Зачем Россия стягивает войска к Украине и чем надавить на Путина: Зеленский расставил все точки над "і"
Дата публикации
Категория
Антибиотики должен назначить врач
Антибиотики в Украине начнут продавать только по онлайн-рецептам
Дата публикации
Категория
Украинские артисты. Коллаж "Телеграфа"
Самые дорогие – Монатик и Полякова: во сколько обойдутся украинские звезды на новогоднем корпоративе (инфографика)
Дата публикации
Категория
В Угринове поезд полностью раздавил легковушку
В Ивано-Франковской области поезд сбил авто с людьми: есть погибшие (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Карантин
Еще две области покидают "красную зону"