Миколенко зимой перейдет в европейский клуб

Переговоры уже идут.

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко в зимнее трансферное окно покинет украинский клуб, сообщает портал Meta-ratings.com.ua.

По данным источника, объявление о переходе в европейский клуб будет озвучено в ближайшее время. Правда, какая именно команда интересуется футболистом, на данный момент неизвестно.

Пока идет переговорный процесс, и стороны согласовывают последние детали по соглашению.

Ранее в СМИ была информация, что Миколенко может перейти в "Дженоа", который тренирует украинский специалист Андрей Шевченко, однако сам тренер опроверг данную информацию.

В нынешнем сезоне 22-летний крайний защитник провел 21 матч во всех турнирах и отличился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt.com, который специализируется на подсчете трансферной стоимости игроков, оценивает Миколенко в 17 миллионов евро.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Барселона" в зимнее трансферное окно попытается подписать нападающего сборной Украины. По мнению каталонцев, это будет хороший трансфер за небольшие деньги.