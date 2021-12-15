ЗМІ дізналися, де Миколенко продовжить кар’єру та скільки "Динамо" заробить за трансфер

І все ж таки "Евертон".

Захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко, яким цікавилися одразу два європейські клуби, найближчим часом стане гравцем "Евертона".

Як повідомляє румунське видання Playsport.ro, український клуб за свого футболіста отримає 23 мільйони євро. Портал Transfermarkt.com, який спеціалізується на підрахунку трансферної вартості гравців, оцінює Миколенка у 17 мільйонів євро.

Іншим претендентом, якщо вірити румунським ЗМІ, була італійська "Рома", проте римляни зробили менш привабливу фінансову пропозицію: від 18 до 20 мільйонів євро.

Найближчим часом 22-річний українець має прибути до Ліверпуля для підписання офіційного контракту.

Миколенко є вихованцем клубної академії "Динамо". За першу команду лівий захисник провів 132 матчі у всіх турнірах, у яких забив 7 м’ячів та віддав 20 результативних передач.

Як раніше повідомляв "Телеграф", віцепрезидент "Динамо" Олексій Семененко не зміг належно прокоментувати інтерес до Миколенка з боку закордонних клубів.