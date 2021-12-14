Миколенко взимку перейде до європейського клубу

Переговори вже тривають.

Захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко у зимове трансферне вікно залишить український клуб, повідомляє портал Meta-ratings.com.ua.

За даними джерела, оголошення про перехід до європейського клубу буде озвучено найближчим часом. Щоправда, яка саме команда цікавиться футболістом, наразі невідомо.

Поки триває переговорний процес, і сторони узгоджують останні деталі трансферу.

Раніше у ЗМІ була інформація, що Миколенко може перейти до "Дженоа", який тренує український фахівець Андрій Шевченко, проте сам тренер спростував цю інформацію.

Цього сезону 22-річний крайній захисник провів 21 матч у всіх турнірах і відзначився трьома результативними передачами. Портал Transfermarkt.com, який спеціалізується на підрахунку трансферної вартості гравців, оцінює Миколенко у 17 мільйонів євро.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Барселона" у зимове трансферне вікно спробує підписати нападаючого збірної України. На думку каталонців, це буде добрий трансфер за невеликі гроші.