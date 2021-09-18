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"Не треба сміятися, синку": Миколенко розповів про конфлікт з Шевченком (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Віталій Миколенко Новина оновлена 18 вересня 2021, 14:35
Віталій Миколенко

Віталію Миколенку тоді було не до сміху.

Лівий захисник збірної України і київського "Динамо" Віталій Миколенко прокоментував відоме відео, на якому колишній головний тренер "Жовто-синіх" Андрій Шевченко, який нещодавно наробив галасу своєю заявою, вичитує гравця на тренуванні.

Миколенко розповів про інцидент в інтерв’ю журналістові Ігорю Бурбасу на YouTube-каналі BurBuzz.

Віталій зізнався, що йому було зовсім не до сміху, коли Андрій Миколайович вичитував його перед всією командою. Крім того, гравець заявив, що він не сміявся і навіть спочатку не зрозумів, чи до нього звертається "Шева". Миколенко наголосив, що, можливо, Андрій Миколайович вичитував його на фарт, адже ситуація повторилася і з Португалією, і з Іспанією.

"Шевченко перед Португалією нам напхав з Караваєвим, і ми виграли. Також з Іспанією", — зізнався футболіст.

Як "Шева" відчитав Миколенка:

"Телеграф" нагадує, що після Шевченка збірну України очолив Олександр Петраков, у якого виник конфлікт з півзахисником "Аталанти" Русланом Маліновським. Петраков навіть не взяв хавбека на жовтневі матчі національної команди у відборі на ЧС-2022.

Теги:
#Футбол #Андрій Шевченко #Збірна України #Віталій Миколенко
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