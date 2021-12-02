"Місця зайняті": Шевченко знову відхрестився від українських футболістів у "Дженоа" (відео)

У "Дженоа" українців найближчим часом не буде.

Головний тренер італійської "Дженоа" Андрій Шевченко після поразки своєї команди від "Мілана" (0:3) зазначив, що не займається трансферами у клубі, але українських футболістів точно не буде у команді найближчим часом.

Про це екснаставник збірної України заявив у коментарі для YouTube-каналу PRESSING.

На запитання журналіста, а чи буде у складі "Дженоа" Андрій Ярмоленко, який невдовзі може стати вільним агентом, Андрій Миколайович зазначив, що цим питанням займається не він, а спортивний директор. Крім того, "Шева" нагадав, що у Серії А діє ліміт на гравців без паспорта ЄС і у "Дженоа" вже є такі футболісти, тому трансфер будь-якого українця до його команди просто неможливий.

"Цим займатиметься спортивний директор. Зараз клуб шукає, обирає. Я зайнятий командою, у нас зараз багато ігор. І я вже сказав, що два місця гравців без паспортів ЄС у нас зайняті. Ми не можемо брати гравців без європейського паспорта", — заявив Шевченко.

Додамо, що після матчу з "Россонері" "Шева" назвав причину розгромної поразки.