"Места заняты": Шевченко вновь открестился от украинских футболистов в "Дженоа" (видео)

В "Дженоа" украинцев в ближайшее время не будет.

Главный тренер итальянской "Дженоа" Андрей Шевченко после поражения своей команды от "Милана" (0:3) отметил, что не занимается трансферами в клубе, но украинских футболистов точно не будет в команде в ближайшее время.

Об этом экс-наставник сборной Украины заявил в комментарии для YouTube-канала PRESSING.

На вопрос журналиста, а будет ли в составе "Дженоа" Андрей Ярмоленко, который вскоре может стать свободным агентом, Андрей Николаевич отметил, что данным вопросом занимается не он, а спортивный директор. Кроме того, "Шева" напомнил, что в Серии А действует лимит на игроков без паспорта ЕС и в "Дженоа" уже есть такие футболисты, поэтому трансфер любого украинца в его команду попросту невозможен.

"Этим заниматься будет спортивный директор. Сейчас клуб ищет, выбирает. Я занят командой, у нас сейчас много игр. И я уже сказал, что два места игроков без паспортов ЕС у нас заняты. Мы не можем брать игроков без европейского паспорта", — заявил Шевченко.

Добавим, что после матча с "Россонери" "Шева" назвал причину разгромного поражения.