Супергол Ибрагимовича и дубль Мессиаса: "Дженоа" Шевченко разгромлена "Миланом" (видео)

Команда "Шевы" проиграла.

В среду, 1 декабря, "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко, который возглавил команду в начале ноября, в рамках матча 15-го тура чемпионата Италии Серии А сезона 2021/22 принимала "Милан". Встреча состоялась на стадионе "Луиджи Феррарис" и завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

Победу "Милану" принесли точные выстрелы Златана Ибрагимовича и Жуниора Мессиаса (дубль).

Видео голов:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Этот результат оставил "Дженоа" (10 очков) на 18-м месте в турнирной таблице Серии А, а "Милан" (35 очков) поднялся на вторую позицию. В следующем туре генуэзцы сыграют с "Ювентусом" (05.12.2021), а "Россонери" — с "Салернитаной" (04.12.2021).

Отметим, перед игрой с "Миланом" Шевченко признался, что ему эмоционально тяжело играть против бывшей команды (Андрей сделал себе имя в стане "Россонери"), однако он заявил, что попробует сделать проблемы итальянскому гранду.

Отметим, "Шева" стартовал в "Дженоа" с поражения в поединке с "Ромой" Жозе Моуринью (0:2). Затем команда украинца взяла очко в гостевой игре против "Удинезе" (0:0).