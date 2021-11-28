"Дженоа" Шевченко взяла первое очко в Серии А при украинце (видео)

Небольшой успех украинца в гостях.

Итальянская "Дженоа", которой руководит украинец Андрей Шевченко, в 14-м туре Серии А сезона 2021/22 провела гостевой поединок с "Удинезе". Встреча состоялась на стадионе "Фриули" в Удине и завершилась без голов — 0:0.

Хозяева владели большим преимуществом по ходу игры, однако забить ни одной из команд не удалось.

Видеообзор матча "Удинезе" — "Дженоа".

Этот результат оставил "Дженоа" в зоне вылета. Команда Андрея Шевченко с 10 очками занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А. "Удинезе" (15 очков) — 14-е. В следующем туре "Шеву" и Ко ожидает игра с "Миланом" (01.12.2021), а фриульцам предстоит сыграть с "Лацио" (02.12.2021).

Эту ничью Шевченко может занести себе в актив, ведь в его команде переполнен лазарет, а на усиление стоить рассчитывать только в ближайшее трансферное окно. Однако, не сумев обыграть прямого конкурента за спасение в лиге, "Дженоа" рискует надолго остаться на дне первенства, ведь календарь матчей не сулит генуэзцам ничего хорошего.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первом матче под руководством Шевченко "Дженоа" проиграла "Роме" (0:2).