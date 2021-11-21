Укр

Шевченко начал в "Дженоа" с поражения (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
287
Андрей Шевченко стартовал с поражения Новость обновлена 22 ноября 2021, 00:27
Андрей Шевченко стартовал с поражения

Андрей Шевченко провел первый официальный матч в "Дженоа".

В воскресенье, 21 ноября, "Дженоа", которую недавно возглавил украинский специалист Андрей Шевченко, принимала "Рому" Жозе Моуринью. Встреча 13-го тура Серии А сезона 2021/22 прошла на стадионе "Луиджи Феррарис" и завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Поединок проходил при небольшом преимуществе "Ромы", а хозяева лишь изредка создавали угрозу у ворот "Волков". В первом тайме римляне даже забили гол, однако тот был отменен из-за игры рукой. Во втором тайме "Волки" таки добились своего. На 82-й минуте Феликс Афена-Гьян из пределов штрафной поразил ворота "Дженоа". В компенсированное время Феликс оформил дубль.

Полный видеообзор встречи:

Этот результат оставил "Дженоа" (9 очков) на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, "Рома" (22 очка) — пятая. В следующем туре команда Андрея Шевченко сыграет против "Удинезе" (28.11.2021).

Накануне своего дебюта Шевченко рассказал, что никакого конфликта с Жозе Моуринью у него нет, а все недопонимания уже в прошлом. Примечательно, что именно португалец был наставником "Шевы", когда украинец выступал в "Челси". Трансфер Андрея из "Милана" в лондонский клуб до сих пор попадает во всевозможные подборки худших переходов в истории английской Премьер-лиги.

Отметим, перед игрой с "Ромой" Шевченко столкнулся с большой проблемой из-за переполненного лазарета команды.

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #ФК Рома #ФК Дженоа #Серия А
Ключевые события недели
Украина
Главные события недели: "Вовина тысяча", разоружение Кивы, расследование по "вагнеровцам"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые события недели
Главные события недели: "Вовина тысяча", разоружение Кивы, расследование по "вагнеровцам"
Дата публикации
Категория
Донбасс
На Донбассе к ночи резко усилились обстрелы: оккупанты говорят про бой с ВСУ (видео и карта)
Дата публикации
Категория
ОПУ
У Офиса президента демонстранты устроили противостояние с силовиками (видео)
Дата публикации
Категория
Две революции не позволили Украине превратиться в современную Россию или Беларусь
День Достоинства и Свободы в Украине: почему революции были нужны и как сохранить их наследие
Дата публикации
Категория
Отследить перемещения мигрантов удалось с помощью дрона
Беженцы на границе с Польшей нашли новую "точку сбора": подробности и видео