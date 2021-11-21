Шевченко начал в "Дженоа" с поражения (видео)

Андрей Шевченко провел первый официальный матч в "Дженоа".

В воскресенье, 21 ноября, "Дженоа", которую недавно возглавил украинский специалист Андрей Шевченко, принимала "Рому" Жозе Моуринью. Встреча 13-го тура Серии А сезона 2021/22 прошла на стадионе "Луиджи Феррарис" и завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Поединок проходил при небольшом преимуществе "Ромы", а хозяева лишь изредка создавали угрозу у ворот "Волков". В первом тайме римляне даже забили гол, однако тот был отменен из-за игры рукой. Во втором тайме "Волки" таки добились своего. На 82-й минуте Феликс Афена-Гьян из пределов штрафной поразил ворота "Дженоа". В компенсированное время Феликс оформил дубль.

Полный видеообзор встречи:

Этот результат оставил "Дженоа" (9 очков) на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, "Рома" (22 очка) — пятая. В следующем туре команда Андрея Шевченко сыграет против "Удинезе" (28.11.2021).

Накануне своего дебюта Шевченко рассказал, что никакого конфликта с Жозе Моуринью у него нет, а все недопонимания уже в прошлом. Примечательно, что именно португалец был наставником "Шевы", когда украинец выступал в "Челси". Трансфер Андрея из "Милана" в лондонский клуб до сих пор попадает во всевозможные подборки худших переходов в истории английской Премьер-лиги.

Отметим, перед игрой с "Ромой" Шевченко столкнулся с большой проблемой из-за переполненного лазарета команды.