Укр

У Шевченко большие проблемы перед битвой с Моуринью

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Андрей Шевченко Новость обновлена 17 ноября 2021, 18:14
Андрей Шевченко

Лазарет "Дженоа" переполнен.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко, который возглавил команду в начале ноября, столкнулся с серьезными проблемами с составом.

Об этом сообщает telegram-канал "Гранде Шева".

По информации источника, сразу восемь основных игроков команды находятся в лазарете: Доменико Кришито, Маттиа Дестро, Мохамед Фарес, Никола Максимович, Зиньо Ванхеусден, Эрнани, Маттиа Бани и Фелипе Кайседо. Примечательно, что вышеназванные футболисты забили 14 голов "Дженоа" из 17-и в текущем розыгрыше чемпионата Италии. Таким образом, "Шеве" будет очень сложно выбрать оптимальный состав в дебютной игре против "Ромы" Жозе Моуринью

Игра 13-го тура Серии А 2021/22 "Дженоа" — "Рома" состоится в ближайшее воскресенье, 21 ноября, на стадионе "Луиджи Феррарис", начало поединка — в 21:45 по киевскому времени. Добавим, что Моуринью тренировал Шевченко, когда тот выступал в "Челси", что добавляет интерес к дебютной игре "Шевы" на клубном уровне.

Отметим, Шевченко уже успел провести первый товарищеский поединок на посту главного тренера "Дженоа". Ранее российский вратарь Александр Филимонов вспомнил, как пропустил гол от Шевченко в матче Украина — Россия.

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #ФК Рома #Жозе Моуринью #ФК Дженоа #Серия А
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