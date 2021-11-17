Укр

Филимонов вспомнил гол Шевченко, который сломал ему карьеру (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Александр Филимонов Новость обновлена 17 ноября 2021, 12:21
Александр Филимонов

Российский вратарь считает тот гол обычной ошибкой.

Бывший вратарь сборной РФ Александр Филимонов вспомнил, как Андрей Шевченко забил ему гол в матче отбора на чемпионат Европы-2000. То взятие ворот до сих пор давит на вратаря.

Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Sports Интервью.

Филимонов поведал, что просто хотел поймать мяч, а когда понял, что он летит в ворота, решил выбросить круглого из рук, но спасти ворота не удалось. С того времени, он уже чаще выбивал мячи кулаками в подобных ситуациях. После того случая карьера Александра пошла на спад и он даже ушел из московского "Спартака" в киевское "Динамо", однако в столице Украины россиянин закрепиться не сумел. Больше больших клубов в карьере Филимонова не было. К слову, пропущенный мяч стоил России путевки на Евро-2000, а сборная Украины со второго места вышла в стыковой раунд, где уступила Словении.

"Хотел поймать мяч. Почему не отбить? Это же обычное дело – вратарь на выходе ловит мяч. Как прошла ночь после игры? Наверное, тяжело. Но все накрутки начались намного позже", — признался Филимонов.

Примечательно, что сборные России и Украины после того случая больше не пересекались, а с 2014 года УЕФА разводит эти команды во всех турнирах под своей эгидой. После выхода обеих сборных в стыковой раунд отбора на ЧМ-2022 в России призвали прекратить разводить сборные РФ и Украины, а также клубы этих стран в еврокубках.

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #Сборная Украины #Сборная России #Александр Филимонов
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