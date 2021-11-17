В России призвали прекратить разводить их футбольные клубы с украинскими

Российский комментатор хочет увидеть матч "Динамо" — "Спартак".

Известный российский комментатор Алексей Андронов призвал футбольные власти прекратить разводить украинские и российские клубы, а также сборные в турнирах под эгидой УЕФА.

Об этом он написал на своей страничке в Twitter.

Сборные России и Украины пробились в раунд плей-офф отбора на чемпионат мира-2022, но в стыковых матчах команды будут разведены перед жеребьевкой. УЕФА практикует это с 2014 года, с начала агрессии РФ в Крыму и на Донбассе. Андронов считает, что такую практику надо прекращать, чтобы болельщики смогли уже наконец-то лицезреть суперматч "Динамо" (Киев) — "Спартак" (Москва). К слову, Алексей поддержал инициативу бывшего российского теннисиста Евгения Кафельникова, который призвал проводить матчи между Украиной и Россией на нейтральных полях.

"Я категорически против того, чтобы Россию и Украину рассоединяли между собой на этапах стыковых матчах на ЧМ или ЧЕ по футболу", — написал Кафельников

"Я согласен. И еврокубки тоже. "Динамо Киев" – "Спартак" – это лучший матч клубов, который вообще может быть", — поддержал Кафельникова Андронов.

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины 16 ноября обыграла команду Боснии и Герцеговины (0:2), после чего прошла в стыки. Ранее мы сообщали имена всех потенциальных соперников нашей сборной в следующем раунде.