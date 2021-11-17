Філімонов згадав гол Шевченка, який зламав йому кар’єру (відео)

Російський воротар вважає той гол звичайною помилкою.

Колишній воротар збірної РФ Олександр Філімонов згадав, як Андрій Шевченко забив йому гол у матчі відбору на чемпіонат Європи-2000. Те взяття воріт досі тисне на воротаря.

Про це він розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі Sports Інтерв’ю.

Філімонов розповів, що просто хотів упіймати м’яч, а коли зрозумів, що він летить у ворота, вирішив викинути круглого з рук, але врятувати ворота не вдалося. З того часу він частіше вибивав м’ячі кулаками в подібних ситуаціях. Після того випадку кар’єра Олександра пішла на спад і він навіть пішов з московського "Спартака" до київського "Динамо", проте у столиці України росіянин закріпитися не зумів. Більше великих клубів у кар’єрі Філімонова не було. До речі, пропущений м’яч коштував Росії путівки на Євро-2000, а збірна України з другого місця вийшла в раунд плей-офф, де поступилася Словенії.

"Хотів зловити м’яч. Чому не відбити? Це ж звичайна справа — воротар на виході ловить м’яч. Як минула ніч після гри? Напевно, важко. Але всі накрутки почалися набагато пізніше", — зізнався Філімонов.

Цікаво, що збірні Росії та України після того випадку більше не перетиналися, а з 2014 року УЄФА розводить ці команди у всіх турнірах під своєю егідою. Після виходу обох збірних у стиковий раунд відбору на ЧС-2022 у Росії закликали припинити розводити збірні РФ та України, а також клуби цих країн у єврокубках.