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У Росії закликали припинити розводити їхні футбольні клуби з українцями

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Динамо" — "Спартак" Новина оновлена 17 листопада 2021, 11:32
"Динамо" — "Спартак"

Російський коментатор хоче побачити матч "Динамо" — "Спартак".

Відомий російський коментатор Олексій Андронов закликав футбольну владу припинити розводити українські та російські клуби, а також збірні у турнірах під егідою УЄФА.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Збірні Росії та України пробилися до раунду плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022, але у стикових матчах команди будуть розведені перед жеребкуванням. УЄФА практикує це з 2014 року, від початку агресії РФ у Криму та на Донбасі. Андронов вважає, що таку практику треба припиняти, щоб уболівальники змогли вже нарешті бачити суперматч "Динамо" (Київ) — "Спартак" (Москва). До речі, Олексій підтримав ініціативу колишнього російського тенісиста Євгена Кафельнікова, який закликав проводити матчі між Україною та Росією на нейтральних полях.

"Я категорично проти того, щоб Росію та Україну роз’єднували між собою на етапах стикових матчах на ЧС чи ЧЄ з футболу", — написав Кафельников.

"Я згоден. І єврокубки теж. "Динамо Київ" — "Спартак" — це найкращий матч клубів, який взагалі може бути", — підтримав Кафельникова Андронов.

"Телеграф" нагадує, що збірна України 16 листопада обіграла команду Боснії та Герцеговини (0:2), після чого пройшла у стики. Раніше ми повідомляли імена всіх потенційних суперників нашої збірної у наступному раунді.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Збірна Росії
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