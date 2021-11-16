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Визначились потенційні суперники збірної України у плей-оф відбору на ЧС-2022

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Сьогодні успіх був на боці українців Новина оновлена 17 листопада 2021, 00:03
Сьогодні успіх був на боці українців

У плей-офф на Україну чекає спека.

Збірна України у заключному матчі відбору на ЧС-2022 на виїзді здобула перемогу над збірною Боснії та Герцоговини з рахунком 2:0. Точними ударами відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик.

Завдяки цій перемозі Україна з 12 очками посіла друге місце у своїй групі та пробилася до плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу-2022, який пройде у Катарі.

У нинішньому розіграші система плей-оф складається із двох етапів. Враховуючи, що збірна України у групі набрала лише 12 очок, то стала несіяною. Таким чином, суперниками українців можуть на першому етапі стати чемпіони Європи-2016 португальці, переможці Євро-2020 італійці, нещодавні суперники з чемпіонату Європи шведи, а також міцні збірні Шотландії та Уельсу. Фіналіст відбору визначитися за одним матчем, і Україна його точно проведе на виїзді. До списку несіяних також потрапили турки, чехи, австрійці, поляки та представники Північної Македонії.

Зазначимо, що серед сіяних команд також є збірна Росії, але рішенням УЄФА її розвели з Україною.

Якщо Україна пройде перший етап, то зіграє з одним із переможців із аналогічних пар. Місце проведення зустрічі (вдома чи на виїзді) визначитися жеребом.

Жеребкування обох стадій плей-оф відбудеться 26 листопада у швейцарському Цюріху. Ігри плей-офф відбудуться вже у березні наступного року.

Як раніше повідомляв "Телеграф", під час матчу Боснії проти України трапився скандал на трибунах.

Теги:
#Футбол #Збірна України #ЧС-2022
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