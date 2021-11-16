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Збірна України зберегла шанси потрапити на ЧС-2022: відеоогляд матчу з Боснією та Герцеговиною

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Збірна України Новина оновлена 16 листопада 2021, 23:41
Збірна України

Збірна України крокує далі.

У вівторок, 16 листопада, збірна України провела заключний матч групового раунду кваліфікації на чемпіонат світу з футболу-2022 проти команди Боснії та Герцеговини. Зустріч, яка проходила у Зениці на стадіоні "Біліно Поле", завершилася з рахунком 0:2 на користь гостей.

У першому таймі українці створили кілька моментів. Для початку гарматними пострілами здалеку відзначились Маліновський, Ярмоленко та Зінченко, але нашим легіонерам трохи забракло точності. У середині тайму Яремчук не зумів замкнути простріл Соболя зліва, а ще з одним пострілом Романа впорався кіпер господарів Василь. Під завісу першої половини Бущан зробив феноменальний сейв, який залишив нашій команді шанси на успіх.

У другому таймі збірна України забила безглуздий гол. На 59-й хвилині зустрічі Циганков блискуче прорвався лівим флангом і виконав простріл на Ярмоленка. Андрій пробити не зумів, але м’яч відскочив на Олександра Зінченка, який легко переправив м’яч у порожні ворота. На 79-й хвилині зустрічі Артем Довбик, який вийшов на заміну, реалізував вихід віч-на-віч і вберіг українських уболівальників від нервової кінцівки.

Найкращі моменти 1-го тайму:

Відео гола Зінченка:

Відео голу Довбика:

Повний відеоогляд гри буде доступний тут пізніше.

Таким чином, із групи D пряму путівку на Мундіаль здобули французькі футболісти, які достроково виграли квінтет. Друга позиція, яка дає право зіграти у другому раунді європейського відбору, дісталася команді України. Додамо, що збірна Франції обіграла фінів (0:2), відкривши дорогу Україні до наступного раунду кваліфікації.

Турнірна таблиця відбірної групи D
Турнірна таблиця відбірної групи D

"Телеграф" нагадує, що у Львові збірна України не зуміла обіграти боснійців (1:1). А у перерві між матчами відбору наша команда зіграла внічию у контрольній грі з Болгарією (1:1). До речі, перед поєдинком в Одесі сталася пожежа на стадіоні "Чорноморець".

Теги:
#Футбол #Збірна України #Збірна Боснії і Герцеговини
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