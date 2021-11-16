Скандал на матчі Боснія – Україна: уболівальники господарів напали на українців через прапор (відео)

Довелося втручатися поліції.

За кілька хвилин до початку матчу відбору на ЧС-2022 з футболу між збірними України та Боснії та Герцоговини стався скандальний епізод.

Як повідомляє N1 Info, боснійським уболівальникам не сподобалося, що українці вирішили вивести на гостьовому секторі великий прапор України. Місцеві фанати намагалися прорватися до українців, щоб відібрати прапор, проте тут на допомогу прийшла поліція.

Судячи з відео, трапилася невелика сутичка між поліцією та місцевими фанатами, проте масових заворушень не було. Про якісь ушкодження українських уболівальників також не повідомляється.

У Зениці, де відбувається гра, завершився перший тайм. Після перших 45 хвилин гри команди не можуть виявити найсильнішого на табло нічия — 0:0.

У паралельній зустрічі між збірними Фінляндії та Франції, який впливає на розташування команд у групі, поки що також нульова нічия, що не влаштовує Україну.

Раніше "Телеграф" публікував розклади, які вигідні збірній України у своїй грі та у паралельній зустрічі між збірними Фінляндії та Франції.