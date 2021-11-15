Босния и Герцеговина - Украина: прямая трансляция матча

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Автор
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Украина - Босния и Герцеговина Новость обновлена 15 ноября 2021, 20:03
Украина - Босния и Герцеговина

Сборная Боснии и Герцеговины принимает команду Украины.

Во вторник, 16 ноября, сборная Украины, которая накануне сыграла сумасшедший товарищеский матч с Болгарией (1:1), проведет важнейший поединок отбора на чемпионат мира-2022 против команды Боснии и Герцеговины. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры, что состоится на стадионе "Билино Поле" в Зенице, начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины ведет борьбу с командой Финляндии за второе место в группе D. На данный момент финны опережают "Желто-синих" на два балла. А вот Босния после поражения от финнов (1:3) потеряла все шансы на борьбу в турнире. Тем не менее боснийцы явно попытаются хлопнуть дверью напоследок. 

Турнирное положение команд в группе D:

Турнирное положение команд в группе D европейского отбора на ЧМ-2022
Турнирное положение команд в группе D европейского отбора на ЧМ-2022

Обо всех турнирных раскладах для сборной Украины читайте в нашем материале.

Матч Босния и Герцеговина — Украина будет показан в прямом эфире по ТВ. К слову, "Желто-синие" являются безоговорочными фаворитами поединка. Пресс-конференция и. о. главного тренера нашей команды Александра Петракова перед игрой прошла без эксцессов. Примечательно, что наставник пришел на мероприятие с Русланом Малиновским.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Сборная Боснии и Герцеговины
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