Босния и Герцеговина - Украина: прямая трансляция матча

Сборная Боснии и Герцеговины принимает команду Украины.

Во вторник, 16 ноября, сборная Украины, которая накануне сыграла сумасшедший товарищеский матч с Болгарией (1:1), проведет важнейший поединок отбора на чемпионат мира-2022 против команды Боснии и Герцеговины. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры, что состоится на стадионе "Билино Поле" в Зенице, начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины ведет борьбу с командой Финляндии за второе место в группе D. На данный момент финны опережают "Желто-синих" на два балла. А вот Босния после поражения от финнов (1:3) потеряла все шансы на борьбу в турнире. Тем не менее боснийцы явно попытаются хлопнуть дверью напоследок.

Турнирное положение команд в группе D:

Турнирное положение команд в группе D европейского отбора на ЧМ-2022

Обо всех турнирных раскладах для сборной Украины читайте в нашем материале.

Матч Босния и Герцеговина — Украина будет показан в прямом эфире по ТВ. К слову, "Желто-синие" являются безоговорочными фаворитами поединка. Пресс-конференция и. о. главного тренера нашей команды Александра Петракова перед игрой прошла без эксцессов. Примечательно, что наставник пришел на мероприятие с Русланом Малиновским.