Петраков заявился на пресс-конференцию вместе с Малиновским (видео)

Похоже, конфликт между тренером и футболистом уже в истории.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков пришел на пресс-конференцию перед игрой отбора на чемпионат мира-2022 с Боснией и Герцеговиной вместе с полузащитником "Аталанты" Русланом Малиновским.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале УАФ.

Петраков на мероприятии заявил, что состав на игру будет формироваться после вечерней тренировки 15 ноября, а полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша он поставит на ту позицию, на которой тот будет полезен сборной. Кроме того, наставник подчеркнул, что перестал публично критиковать сборников из-за полученного опыта на тренерском поприще. Также Александр отметил, что особых празднований по случаю дня рождения Виктора Цыганкова не будет — лидеру "Динамо" подарят игровую футболку на открытой тренировке.

Малиновский, в свою очередь, подчеркнул, что для сборной Украины есть только один положительных исход противостояния — победа.

"Телеграф" напоминает, что Малиновский больше месяца не вызывался в сборную Украины из-за конфликта с Петраковым. Руслан отказался играть товарищескую игру против Чехии (1:1), а тренер национальной команды воспринял это как демарш. Позже игрок "Аталанты" заявил, что отпросился у коуча.

Отметим, игра Босния и Герцеговина — Украина состоится 16 ноября. Наша команда является фаворитом в противостоянии, однако шансы на выход в следующий раунд квалификации довольно малы.