Босния и Герцеговина - Украина: где и когда смотреть решающую игру отбора на ЧМ-2022

Последнюю игру группового раунда отбора наша команда проведет в гостях.

Самый главный матч осени сборная Украины, которая находится в плохом положении в отборе на чемпионат мира-2022, сыграет на выезде против команды Боснии и Герцеговины. Прямую трансляцию игры покажут каналы "Медиа Группы Украина".

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

В прямом эфире в Украине матч национальной команды против Боснии и Герцеговины покажет телеканал "Футбол 1". Встреча, которая пройдет на стадионе "Билино Поле" в Зенице, начнется 16 ноября в 21:45 по киевскому времени. Кроме того, в сети live-трансляция игры будет доступна на сервисе oll.tv (требуется платная подписка). "Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи, в ходе которой у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов и лучших моментов. По окончании игры на сайте "Телеграф" можно будет посмотреть детальный видеообзор игры в хорошем качестве.

Добавим, что недавнее поражение боснийцев от финнов (3:1) лишило их теоретических шансов на продолжение борьбы в турнире. А вот "Желто-синим" теперь нужна только победа.