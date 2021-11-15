Сборной Украины пророчат победу над Боснией и Герцеговиной

Специалисты считают нашу команду фаворитом.

Сборная Украины, которая на днях провела сумасшедший товарищеский поединок против Болгарии (1:1), является фаворитом в последней встрече группового раунда отбора на чемпионат мира-2022 против команды Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает букмекерская компания Пари-Матч.

По мнению аналитиков, шансы "Желто-синих" заметно выше: коэффициент 1,80 — за гостей против 4,80 — за хозяев, ничья оценивается в 3,70. Отметим, самым вероятным исходом встречи называется результат 0:1 в пользу сборной Украины (коэффициент 6,60).

Прогноз букмекеров на матч отбора на ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина (данные за 15 ноября):

Пари-Матч: (победа Боснии и Герцеговины 4,80 — ничья 3,70 — победа Украины 1,80)

Напомним, проиграв дома Финляндии (1:3), боснийцы лишились любых шансов попасть на Мундиаль в Катаре, однако громко хлопнуть дверьми в Европе они способны. Также букмекерский прогноз не в пользу хозяев из-за переполненного лазарета.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть игру Босния и Герцеговина — Украина.