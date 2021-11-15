Збірній України пророкують перемогу над Боснією та Герцеговиною

Фахівці вважають нашу команду фаворитом.

Збірна України, яка днями провела божевільний товариський поєдинок проти Болгарії (1:1), є фаворитом в останній зустрічі групового раунду відбору на чемпіонат світу-2022 проти команди Боснії та Герцеговини.

Про це повідомляє букмекерська компанія Парі-Матч.

На думку аналітиків, шанси "Жовто-синіх" помітно вищі: коефіцієнт 1,80 за гостей проти 4,80 за господарів, нічия оцінюється в 3,70. Зазначимо, найвірогіднішим результатом зустрічі називається результат 0:1 на користь збірної України (коефіцієнт 6,60).

Прогноз букмекерів на матч відбору на ЧС-2022 Боснія та Герцеговина — Україна (дані за 15 листопада):

Парі-Матч: (перемога Боснії та Герцеговини 4,80 – нічия 3,70 – перемога України 1,80)

Нагадаємо, програвши вдома Фінляндії (1:3), боснійці втратили будь-які шанси потрапити на Мундіаль у Катарі, проте голосно грюкнути дверима в Європі вони здатні. Також букмекерський прогноз не на користь господарів через переповнений лазарет команди.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де й о скільки дивитися гру Боснія та Герцеговина — Україна.