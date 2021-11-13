Лідер збірної Боснії з футболу навряд чи зіграє проти України: його винесли з поля у грі з фінами (фото)

Сталося це наприкінці першого тайму.

Збірна Боснії та Герцоговини з футболу у ці хвилини проводить матч відбору на чемпіонат світу-2022 проти Фінляндії. Ці команди є суперниками збірної України у боротьбі за вихід на світовий форум.

Раніше "Телеграф" оцінював перспективи команд напередодні двох останніх турів.

Фіни вийшли вперед на 29-й хвилині завдяки голу Маркуса Форсса. Теєму Пуккі з правого флангу прострілив уздовж воріт, а партнер по команді з кількох метрів підправив м’яч у порожні ворота.

Але вже за десять хвилин фіни залишилися у меншості. Юко Райтала у небезпечному підкаті ззаду збив Сеяда Колашинаца, за що отримав пряму червону картку, а лідер боснійців разом із лікарями залишив футбольне поле. Тренерський штаб боснійців оцінив пошкодження та вирішив зробити заміну. Після цього в кадрі був показаний епізод, як Колашинац разом із лікарем вирушив у роздягальню, а на нозі у нього був лід. Враховуючи, як футболіст пересувався полем, є висока ймовірність, що він не допоможе збірній в останньому матчі проти України.

Варто скасувати, що ще один лідер боснійців Едін Джеко пропускає гру через травму.

"Телеграф" нагадує, що найближчого вівторка, 16 листопада, збірна України проведе ключовий матч відбору на чемпіонат світу з футболу-2022 проти команди Боснії та Герцеговини. Перед цією грою у нашої команди не найкращі шанси на позитивний результат кваліфікації.