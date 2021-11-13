Боснія — Фінляндія: який результат потрібен збірній України з футболу у матчі суперників із групи

Вболіваємо за нічию, а там уже як вийде

У суботу збірні Боснії та Герцоговини проведуть очний матч у відборі на чемпіонат світу з футболу. Від результату цієї зустрічі залежить доля збірної України у відбірковій групі.

"Телеграф" розповідає, які варіанти більшою чи меншою мірою влаштують українців.

На даний момент ситуація у групі виглядає так:

Ситуація у групі напередодні суботніх матчів

Давайте уважно розглянемо усі можливі результати.

Ідеальним розкладом для збірної України була б нічия у цій зустрічі.

Якщо суперники поділять очки, Фінляндія наздожене Україну, але залишиться нижче в турнірній таблиці через найгіршу різницю забитих і пропущених м’ячів. Враховуючи, що в останньому турі фінам гратиме проти французів (висока ймовірність перемоги галлів), Україні в Боснії може цілком вистачити нічийного результату.

Виграші однієї із команд залишають багато варіантів.

Наприклад, перемога Фінляндії одразу вибиває із боротьби за друге місце збірну Боснії, тобто для боснійців матч проти України стає чистою формальністю. Гірше це чи краще для команди Петракова – важко сказати. Однак тоді Україна залежатиме від гри Фінляндії та Франції, і якщо фіни переможуть, то перемога навіть не врятує Україну.

Виграш боснійців відправляє їх на друге місце, і всі три команди боротимуться за друге місце до останнього туру. За таких розкладів перемога збірної України на виїзді автоматично залишить команду Петракова на другому місці, а будь-який інший результат не дозволить боротися за плей-офф.

Нагадаємо, матч Боснія — Фінляндія пройде в суботу, початок — о 16.00.

Як раніше повідомляв "Телеграф", штучний інтелект назвав шанси збірної України вийти у плей-офф чемпіонату світу.