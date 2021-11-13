Босния - Финляндия: какой результат нужен сборной Украины по футболу в матче соперников по группе
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Болеем за ничью, а там уже как получится
В субботу сборные Боснии и Герцоговины проведут очный матч в отборе на чемпионат мира по футболу. От исхода данной встречи зависит судьба сборной Украины в отборочной группе.
"Телеграф" рассказывает, какие варианты в большей или меньшей мере устроят украинцев.
На данный момент ситуация в группе выглядит так:
Давайте пристально рассмотрим все возможные результаты.
Идеальным раскладом для сборной Украины были бы ничья в данной встрече.
Если соперники поделят очки, то Финляндия догонит Украину, но останется ниже в турнирной таблице из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Учитывая, что в последнем туре финнам играть против французов (высокая вероятность победы галлов), Украине в Боснии может вполне хватить ничейного результата.
Выигрыши одной из команд оставляют много вариантов.
К примеру, победа Финляндии сразу выбивает из борьбы за второе место сборную Боснии, то есть, для боснийцев матч против Украины становится чистой формальностью. Хуже это или лучше для команды Петракова — сложно сказать. Однако тогда Украина будет зависеть от игры Финляндии и Франции, и если финны победят, то победа даже не спасет Украину.
Выигрыш боснийцев отправляет их на второе место, и все три команды будут вести борьбу за второе место до последнего тура. При таких раскладах победа сборной Украины на выезде автоматически оставит команду Петракова на втором месте, а любой другой результат не позволит бороться за плей-офф.
Напомним, матч Босния — Финляндия пройдет в субботу, начало — в 16.00.
Как ранее сообщал "Телеграф", искусственный интеллект назвал шансы сборной Украины выйти в плей-офф чемпионата мира.
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