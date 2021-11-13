Укр

Лидер сборной Боснии по футболу вряд ли сыграет против Украины: его унесли с поля в игре с финнами (фото)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Травма Колашинаца может оказаться очень серьезной Новость обновлена 13 ноября 2021, 17:01
Травма Колашинаца может оказаться очень серьезной

Случилось это в конце первого тайма.

Сборная Боснии и Герцоговины по футболу в эти минуты проводит матч отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии. Эти команды являются соперниками сборной Украины в борьбе за выход на мировой форум.

Ранее "Телеграф" оценивал перспективы команд накануне последних двух туров.

Финны вышли вперед на 29-й минуте благодаря голу Маркуса Форсса. Теему Пукки с правого фланга прострелил вдоль ворот, а партнер по команде с нескольких метров подправил мяч в пустые ворота.

Но уже через десять минут финны остались в меньшинстве. Юко Райтала в опасном подкате сзади сбил Сеяда Колашинаца, за что получил прямую красную карточку, а лидер боснийцев вместе с врачами покинул футбольное поле. Тренерский штаб боснийцев оценил повреждение и принял решение сделать замену. После в кадре был показан эпизод, как Колашинац вместе с врачом отправился в раздевалку, а на ноге у него был лед. Учитывая, как футболист передвигался по полю, есть высокая вероятность, что он не поможет сборной в последнем матче против Украины.

Стоит отменить, что еще один лидер боснийцев Эдин Джеко пропускает игру из-за травмы.

"Телеграф" напоминает, что в ближайший вторник, 16 ноября, сборная Украины проведет ключевой матч отбора на чемпионат мира по футболу-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Перед этой игрой у нашей команды не самые лучшие шансы на положительный исход квалификации.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Сборная Боснии и Герцеговины
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