Боснія і Герцеговина — Україна: де і коли дивитись вирішальну гру відбору на ЧС-2022

Останню гру групового раунду відбору наша команда проведе у гостях.

Найголовніший матч осені збірна України, яка перебуває у поганому становищі у відборі на чемпіонат світу-2022, зіграє на виїзді проти команди Боснії і Герцеговини. Пряму трансляцію гри покажуть канали "Медіа Групи Україна".

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

У прямому ефірі в Україні матч національної команди проти Боснії та Герцеговини покаже телеканал "Футбол 1". Зустріч, яка пройде на стадіоні "Біліно Поле" у Зениці, розпочнеться 16 листопада о 21:45 за київським часом. Крім того, в мережі live-трансляція гри буде доступна на сервісі oll.tv (потрібна платна підписка). "Телеграф" проведе текстовий онлайн зустрічі, під час якої у нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів та найкращих моментів. Після закінчення гри на сайті "Телеграф" можна буде переглянути детальний відеоогляд гри у високій якості.

Додамо, що недавня поразка боснійців від фінів (3:1) позбавила їх теоретичних шансів на продовження боротьби у турнірі. А от "Жовто-синім" тепер потрібна лише перемога.