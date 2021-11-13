Збірна України ризикує остаточно залишитися без чемпіонату світу з футболу: розклади

Розбираємо усі можливі розклади.

У суботу збірна Фінляндії на виїзді здобула перемогу над Боснією та Герцоговиною (3:1) у матчі відбору на чемпіонат світу з футболу. Ця ситуація змушує збірну України грати на перемогу у заключній зустрічі проти боснійців у вівторок.

Телеграф розбирає найпопулярніші розклади перед заключним туром.

Турнірна ситуація у групі України

І так після перемоги фіни обійшли українців на два очки, а це означає, що будь-який інший результат, окрім перемоги, Україну автоматично не влаштує.

Найоптимістичніший розклад: перемога України та поразка Фінляндії від Франції.

Насправді нічого неймовірного у цьому розвитку подій немає. Україні цілком під силу обіграти Боснію на виїзді. Боснійці вже втратили будь-яку турнірну мотивацію, а також двох лідерів команди. Так, Джеко може повернутися до наступної гри, але чи є сенс його кидати в бій, коли нема за що боротися?

Цілком реальний розклад — перемога України та нічия Фінляндії та Франції.

Франція вже у суботу може вирішити усі свої питання, якщо переможе Казахстан на виїзді. Тоді від триколірних перше місце у групі нікуди не втече, а проти фінів можна дати зіграти резервістам. Звичайно, вони дуже високого рівня, але погодні умови в Гельсінкі можуть зіграти свою роль. Все-таки там уже не травень місяць, а відбиватися за морозною і, можливо, сніговою погодою набагато простіше, ніж бачити. Тож нульова нічия цілком можлива. Тоді Україні важливо перемогти з різницею у два м’ячі або в один гол після рахунку 2:1 включно. Наприклад, 3:2, 4:3, і таке інше. Тоді Україна також потрапить до плей-офф кваліфікації. Якщо ж фіни зіграють у результативну нічию, то Україні потрібно перемогти або крупно (два і більше м’ячі) або з різницею в один гол, але забити на м’яч більше, ніж Фінляндія.

Розклад, про який не хочеться й думати, — неперемога України.

Українці у 2021 році привчили вже всіх, що більшу частину матчів закінчують унічию. Якщо Україна не переможе у Боснії, то на цьому турнірна боротьба автоматично закінчиться, а чемпіонат світу гравці та тренерський штаб дивитимуться по телевізору.

Як раніше повідомляв "Телеграф", штучний інтелект спрогнозував шанси збірної України потрапити до плей-офф.