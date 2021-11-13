Збірна України ризикує не потрапити на чемпіонат світу з футболу після перемоги Фінляндії над Боснією (відео)

Боснія випадає з-поміж претендентів на ЧС.

Збірна Фінляндії здобула перемогу над Боснією та Герцоговиною у матчі передостаннього туру відбору на ЧС-2022. Гра завершилася виїзною перемогою Суомі з рахунком 3:1.

Гості мали чудовий шанс вийти вперед уже на 25-й хвилині, проте лідер фінів Теему Пуккі не зміг реалізувати пенальті.

Проте лідер фінської збірної виправився вже за п’ять хвилин, віддавши відмінну передачу з правого флангу, і Форсс з кількох метрів відправив м’яч у сітку воріт.

Невдовзі Фінляндія залишилася у меншості. Райтала небезпечно зіграв у підкаті проти Колашинаца, за що одержав пряму червону картку, а лідер боснійців залишив поле.

Після перерви біло-сині збільшили перевагу у рахунку. Знову Пуккі класно поборовся на брівці та викотив м’яч на 11 метрів, звідки Лод розстріляв ворота суперника.

Святкували фіни недовго, і вже на 68 хвилині Боснія один м’яч відіграла. Пройшла подача зі штрафного з лівого флангу, а перед воротами найквапливішим виявився Менал, який і відправив м’яч за призначенням.

Але останнє слово все ж таки залишилося за фінами. ОʼШонессі ніхто не тримав на лінії воротарської, а фінському гравцю тільки це і треба було. Як підсумок – перемога фінів 3:1.

Завдяки цій перемозі фіни набрали 11 очок та вийшли на друге місце, обігнавши Україну. Боснія та Герцоговина, у свою чергу, із 7 очками припинила боротьбу за вихід у плей-офф турніру.

Турнірна таблиця до матчу Франції та Казахстану

Як раніше повідомляв "Телеграф", в останньому турі збірна України зіграє у вівторок проти Боснії та Герцоговини. Ознайомитись з попередніми розкладами можна на нашому сайті.