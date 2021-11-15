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Петраков прийшов на прес-конференцію разом з Маліновським (відео)

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Петраков та Руслан Маліновський відповіли на запитання журналістів Новина оновлена 15 листопада 2021, 19:14
Олександр Петраков та Руслан Маліновський відповіли на запитання журналістів

Схоже, конфлікт між тренером та футболістом уже в історії.

Виконувач обов’язків головного тренера збірної України Олександр Петраков прийшов на пресконференцію перед грою відбору на чемпіонат світу-2022 з Боснією та Герцеговиною разом з півзахисником "Аталанти" Русланом Маліновським.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі УАФ.

Петраков на заході заявив, що склад на гру формуватиметься після вечірнього тренування 15 листопада, а півзахисника "Динамо" Дениса Гармаша він поставить на ту позицію, на якій той буде корисним збірній. Крім того, наставник підкреслив, що перестав публічно критикувати збірників через набутий досвід на тренерському посту. Також Олександр зазначив, що особливих святкувань з нагоди дня народження Віктора Циганкова не буде – лідеру "Динамо" подарують ігрову футболку на відкритому тренуванні.

Маліновський підкреслив, що для збірної України є лише один позитивний результат протистояння — перемога.

"Телеграф" нагадує, що Маліновський понад місяць не викликався до збірної України через конфлікт з Петраковим. Руслан відмовився грати товариську гру проти Чехії (1:1), а тренер національної команди сприйняв це як демарш. Пізніше гравець "Аталанти" заявив, що відпросився у коуча.

Зазначимо, гра Боснія та Герцеговина – Україна відбудеться 16 листопада. Наша команда є фаворитом у протистоянні, проте шанси на вихід у наступний раунд кваліфікації досить малі.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Збірна Боснії і Герцеговини
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