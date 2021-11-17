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У Шевченка великі проблеми перед битвою з Моурінью

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Андрій Шевченко Новина оновлена 17 листопада 2021, 18:14
Андрій Шевченко

Лазарет "Дженоа" переповнений.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко, який очолив команду на початку листопада, зіштовхнувся з серйозними проблемами зі складом.

Про це повідомляє telegram-канал "Гранде Шева".

За інформацією джерела, одразу вісім основних гравців команди перебувають у лазареті: Доменіко Крішито, Маттіа Дестро, Мохамед Фарес, Нікола Максимович, Зіньо Вангьойзден, Ернані, Маттіа Бані та Феліпе Кайседо. Примітно, що вищеназвані футболісти забили 14 голів "Дженоа" з 17-и в поточному розіграші чемпіонату Італії. Таким чином, "Шеві" буде дуже складно вибрати оптимальний склад у дебютній грі проти "Роми" Жозе Моурінью.

Гра 13-го туру Серії А 2021/22 "Дженоа" — "Рома" відбудеться найближчої неділі, 21 листопада, на стадіоні "Луїджі Фераріс", початок поєдинку — о 21:45 за київським часом. Додамо, що Моурінью тренував Шевченка, коли той виступав у "Челсі", що додає інтересу до дебютної гри "Шеви" на клубному рівні.

Зазначимо, Шевченко вже встиг провести перший товариський поєдинок на посаді головного тренера "Дженоа". Раніше російський воротар Олександр Філімонов згадав, як пропустив гол від Шевченка у матчі Україна – Росія.

Теги:
#Футбол #Андрій Шевченко #ФК Рома #Жозе Моуріньйо #ФК Дженоа #Серія А
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