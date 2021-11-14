Рус

"Дженоа" провела перший матч під керівництвом Шевченка

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
11
Андрій Шевченко Новина оновлена 14 листопада 2021, 16:17
Андрій Шевченко

Андрій Миколайович насолоджується тренувальним процесом.

У неділю, 14 листопада, головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко, який нещодавно офіційно очолив італійський клуб, вперше провів поєдинок на тренерському містку найстарішого клубу Італії.

Про це повідомляє telegram-канал "Гранде Шева".

За інформацією джерела, "Дженоа" провела двосторонку з молодіжною командою. У грі брали участь футболісти, яких не викликали до національних збірних. Основна команда без збірників під керівництвом Шевченка здолала "молодіжку" з рахунком 3:1. Голами відзначилися Мелегоні, Гіні та Б’янки, у програвших відзначився Бочі.

"Гарний тест наприкінці першого тижня гарної роботи", – заявив Шевченко, для якого ця гра стала першою на тренерському містку "Дженоа".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Дженоа" не зможе викупити контракт українського футболіста, але варіант для переходу все ще є. Також повідомлялося, що "Шева" міг очолити сильну європейську збірну. Зазначимо, офіційний тренерський дебют Андрія на клубному рівні відбудеться проти команди Жозе Моурінью, який раніше тренував Шевченка у "Челсі".

Теги:
#Футбол #Андрій Шевченко #ФК Дженоа #Серія А
Десантники Paras під час навчань в Україні
Новини Європи
Британія може розгорнути війська в Україні: бійці вже готові до десантування
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Десантники Paras під час навчань в Україні
Британія може розгорнути війська в Україні: бійці вже готові до десантування
Дата публікації
Категорія
Ігор Кондратюк
Наш "мудрий народ" спершу обирає Зеленського, а потім не хоче вакцинуватися, – Ігор Кондратюк
Дата публікації
Категорія
Цінники на продукти зміняться вже у листопаді
В Україні подорожчають яйця та картопля: коли і на скільки
Дата публікації
Категорія
Андрій Римарук розповів про свій досвід перебування поблизу Станиці Луганської
Найважча ділянка фронту: розвідник розкрив деталі загибелі десантників на Донбасі
Дата публікації
Категорія
Рівень госпіталізацій через ковід в Україні знову виріс
Вмирають менше, але госпіталізують частіше: свіжа статистика COVID-19 на 14 листопада