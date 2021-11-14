"Дженоа" провела перший матч під керівництвом Шевченка

Андрій Миколайович насолоджується тренувальним процесом.

У неділю, 14 листопада, головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко, який нещодавно офіційно очолив італійський клуб, вперше провів поєдинок на тренерському містку найстарішого клубу Італії.

Про це повідомляє telegram-канал "Гранде Шева".

За інформацією джерела, "Дженоа" провела двосторонку з молодіжною командою. У грі брали участь футболісти, яких не викликали до національних збірних. Основна команда без збірників під керівництвом Шевченка здолала "молодіжку" з рахунком 3:1. Голами відзначилися Мелегоні, Гіні та Б’янки, у програвших відзначився Бочі.

"Гарний тест наприкінці першого тижня гарної роботи", – заявив Шевченко, для якого ця гра стала першою на тренерському містку "Дженоа".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Дженоа" не зможе викупити контракт українського футболіста, але варіант для переходу все ще є. Також повідомлялося, що "Шева" міг очолити сильну європейську збірну. Зазначимо, офіційний тренерський дебют Андрія на клубному рівні відбудеться проти команди Жозе Моурінью, який раніше тренував Шевченка у "Челсі".