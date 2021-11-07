Андрій Шевченко – головний тренер "Дженоа"

Український фахівець уперше очолив клуб.

Іменитий український екс-футболіст Андрій Шевченко, якого італійські ЗМІ сватали до "Дженоа", таки став головним тренером футбольного клубу з Генуї.

Про це повідомляє пресслужба італійської команди у twitter.

За інформацією джерела, український тренер підписав контракт із генуезцями до 30 червня 2024 року. Фінансові подробиці традиційно умовчені в офіційному повідомленні, однак, за інформацією ЗМІ, зарплата українця у новому клубі становитиме приблизно 1.8 мільйона євро на рік. До штабу "Шеви" увійдуть його помічники зі збірної України Мауро Тассотті та Альдо Мальдера.

У "Дженоа" зазначили, що Шевченко є легендарним футболістом, який вигравав "Золотий м’яч" та Лігу чемпіонів. Крім того, в Італії виділили й тренерські здобутки українця, який привів свою національну команду до історичного чвертьфіналу на Євро-2020.

"Дженоа" тепло вітає Шевченка і бажає йому плідної роботи біля керма найстарішого клубу Італії"", — говорить повідомлення на офіційному сайті італійської команди.

"Телеграф" нагадує, що Шевченко залишив збірну України з великим скандалом. Фахівця після цього звали за океан, проте він вирішив спробувати свої сили у Старому Світі. Також іменитий футболіст претендував на тренерське місце у Британії. Крім того, "Шеву" звуть представляти Україну на Олімпійських іграх.